Wie jeder seine individuelle Maske machen kann

In der Gesundheitskrise und seit Beginn der Eindämmungsmaßnahmen in Luxemburg und seinen Nachbarländern haben fast alle nur einen Gedanken im Kopf: Schutzmasken. Während die Masken im Großherzogtum verteilt werden und Frankreich ankündigt, dass diese bald auch in Supermärkten erhältlich sind, zeigt L'essentiel , wie jeder seine eigene ganz individuelle Stoffmaske zu Hause machen kann. In zwölf Schritten.

Sie benötigen: Zwei Stoffausschnitte aus 100 Prozent Baumwolle (20 x 20 Zentimeter), zwei weiche Gummibänder (17-20 cm), Garn passend zum Stoff. (Die Schritte zwei bis sechs werden auf den beiden Ausschnitten ausgeführt).

1. Schneiden Sie das Muster aus

Schneiden Sie ein Stoffstück von 20 auf 20 Zentimeter für Erwachsene oder 18 auf 18 cm für Kinder aus (einschließlich 1 cm Nahtzugabe). Ein Muster ist in der Papierausgabe von L'essentiel vom Donnerstag, 30. April, verfügbar.

2. Nachzeichnen und ausschneiden

Zeichnen Sie die Konturen und die Innenseite des Musters auf der Rückseite des Stoffes nach und schneiden Sie es aus.

3. Falten und markieren

Falten Sie den Stoff auf die Hälfte und markieren Sie die Falte mit einem Bügeleisen (auf der Rückseite).

4. Umklappen und markieren

Falten Sie die das Muster von oben und unten zur Mitte und markieren Sie die Falten mit dem Bügeleisen (auf der Rückseite).

5. Klemmen und markieren

Wenden Sie den Stoff (so, dass die richtige Seite nach oben zeigt), klemmen Sie die untere und obere Falte zusammen. Zur Mitte hin falten und wiederum mit dem Bügeleisen markieren.

6. Saum anlegen und nähen

Legen Sie nur auf einer Seite einen Saum an, markieren Sie ihn mit einem Bügeleisen und nähen Sie ihn.

7. Elastische Bänder

Fügen Sie die Gummibänder hinzu und nähen Sie sie an.

8. Schichten der Stoffe

Legen Sie die Stoffe rechts auf rechts und Saum gegen Saum.

9. Ringsum nähen

Mit Klammern oder Nadeln fixieren und rundherum nähen bis auf den Saum.

10. Umdrehen und bügeln

Drehen Sie die Maske um, holen Sie die Ecken heraus und bügeln Sie sie.

11. Abschließende Naht

Machen Sie eine letzte Naht am Saum von etwa drei Zentimeter auf jeder Seite und oben in der Mitte, wenn Sie eine Brille tragen.

12. Teilen, teilen, teilen

Viel Erfolg und passen Sie auf sich auf!

(nc/L'essentiel)