Der Literpreis für Super 95 erreicht ein neues Hoch

Der Aufwärtstrend bei den Kraftstoffpreisen hält weiter an. Wie die Regierung am Montagabend mitteilt, steigt der Literpreis für Super 95 um Mitternacht um 3,4 Cent an. Damit müssen Personen, die 95er Benzin tanken, ab Dienstag, 0 Uhr, 1,46 Euro pro Liter zahlen. Das ist der höchste Stand seit dem 7. September 2012 (1,48 Euro/Liter). Die Schwelle von 1,50 Euro pro Liter ist demnach nicht mehr weit entfernt.

Für Super 98 und Diesel sind bisher keine Änderungen bekannt gegeben worden. Der Literpreis liegt hier bei 1,515 Euro beziehungsweise 1,376 Euro.

(L'essentiel)