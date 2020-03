Sonderberater sollen Waringo-​​Bericht umsetzen

Die Veröffentlichung des Waringo-Berichts über die Funktionsweise des Großherzoglichen Hofes hatte im Januar letzten Jahres für viel Aufsehen gesorgt. Insbesondere wurden die Personalpolitik und das Finanzmanagement des Hofes kritisiert. Der großherzogliche Hof wird hauptsächlich vom Staatsministerium finanziert. Wie es nun scheint herrscht weiterhin Klärungsbedarf zwischen den beiden Institutionen.

André Prüm (59) und Norbert Becker (67) sind künftig als «Conseillers Spéciaux» am Hof tätig. Sie sollen die Maßnahmen, die Jeannot Waringo in seinem Bericht veröffentlichte, umsetzen. Insbesondere sollen sie für Transparenz in der Finanz- und Personalverwaltung sorgen, bestimmter Stellen zusammenlegen, die Position des Hofmarschalls stärken.

André Prüm war sieben Jahre lang Dekan der Fakultät für Recht, Wirtschaft und Finanzen an der Universität Luxemburg. Er ist seit 2012 im Ruhestand. Norbert Becker ist Direktor zahlreicher Finanzunternehmenund Gründer der luxemburgischen Steuerberatungsgruppe Atoz.

(L'essentiel)