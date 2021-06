Kilometergeld in Luxemburg wird nicht angepasst

Die Einführung der CO2-Steuer zum 1. Januar dieses Jahres wird nicht durch eine Anpassung der steuerlich absetzbaren Kilometerkosten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz kompensiert. Der entsprechende Antrag von Gilles Roth (CSV) ist am Dienstag in der Chamber mit einer Mehrheit von 31 Gegenstimmen abgelehnt worden. Der Abgeordnete hatte gefordert, dass die Reform ab 2022 unter Berücksichtigung «raumplanerischer, sozialer und fachlicher Kriterien» angewendet werden soll.

Gilles Roth begründete die Debatte vor dem Hintergrund steigender Ölpreise. Eine Tankfüllung kostet laut ihm im Mai 2021 rund 20 Euro mehr als im Mai 2020. Auch der Heizölpreis sei innerhalb eines Jahres von 33 auf 73 ECent pro Liter gestiegen. «Das belastet das Budget vieler Haushalte.»

Außergewöhnlich niedrige Ölpreise im Jahr 2020

«Wir haben bereits flankierende Maßnahmen. Es gibt kein Land in der EU, in dem die CO2-Besteuerung so sozial gestaltet ist», hielt Claude Turmes (Déi Gréng), Minister für Energie, dem entgegen. Die Politik der Regierung bezüglich öffentlicher Verkehrsmittel, Ausbau von Radwegen und Anreize zu erneuerbaren Energien zu greifen, sei darauf ausgerichtet den Ölverbrauch ohnehin zu reduzieren. Außerdem sei es nicht korrekt im Vergleich zu Mai 2020 von steigenden Ölpreisen zu sprechen – die damaligen Preise seien außergewöhnlich niedrig gewesen.

Die in diesem Jahr eingeführte Kohlenstoffsteuer hat den Preis für CO2 auf 20 Euro pro Tonne festgelegt, ein Betrag, der 2022 auf 25 Euro und 2023 auf 30 Euro erhöht wird. Insgesamt wird es 140 Millionen Euro an Einnahmen generieren, rechnete der Statec kurz vor der Umsetzung vor. Dies hängt jedoch von der Änderung des Verbraucherverhaltens ab, insbesondere auch davon, inwieweit der Tanktourismus reduziert wird. Außerdem wurde die Einführung der Steuer von einer Erhöhung der Steuergutschrift begleitet.

(jg/L'essentiel)