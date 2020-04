Luxemburgs Bevölkerung wächst weiter

Die Bevölkerung im Großherzogtum ist im vergangen Jahr erneut gewachsen. Zu diesem Ergebnis kommen die Statistikexperten des Statec in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. 12.214 Menschen sind demnach im vergangenen Jahr in Luxemburg heimisch geworden. Am 1. Januar 2020 zählten die Statistiker 628.108 Einwohner in Luxemburg, davon waren 52,6 Prozent Luxemburger und 47,4 Prozent besitzen eine andere Staatsangehörigkeit. Der Ausländeranteil blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil.

Das Bevölkerungswachstum ergibt sich hauptsächlich aus dem positiven Wanderungssaldo: Während 15.593 das Großherzogtum verließen, sind im gleichen Zeitraum 26.668 Menschen ins Land gezogen. Der natürliche Bevölkerungssaldo, der sich aus Geburten und Todesfällen ergibt, fiel dagegen deutlich niedriger aus. So wurden in Luxemburg im Jahr 2019 mit 6230 weniger Geburten verzeichnet, als im Jahr 2018 (6274). Entgegen diesem Trend hat die Zahl der luxemburgischen Babys um 1 Prozent zugenommen. Die Todesfälle gingen im gleichen Zeitraum um 0,8 Prozent zurück auf 4283, darunter waren 3256 Luxemburger und 1027 Ausländer.

Luxemburger sind älter

Die größte Gruppe der nicht-luxemburgischen Einwohnern stellen mit 15,2 Prozent die Portugiesen. Dahinter folgen die Franzosen (7,6 Prozent), Italiener (3,7), Belgier (3,2) und Deutsche (2,1). Die Franzosen sind die am schnellsten Wachsende Bevölkerungsgruppe im Land. 1637 neue Franzosen haben sich im Jahr 2019 in Luxemburg angesiedelt. Italiener (1020) und Portugiesen (982) zog es ebenfalls ins Großherzogtum. 442 Belgier und 258 Deutsche haben sich hier niedergelassen. 1067 Luxemburger haben in der gleichen Zeit das Land verlassen.

Nach Angaben des Statec sind die ausländischen Bürger jünger als die Luxemburger Bevölkerung. Das Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung liegt bei 40,3 Jahren für die Frauen und 38,8 Jahren bei Männern. Luxemburgerinnen sind im Schnitt 42,6 Jahre alt, während Ausländerinnen 37,6 Jahre alt sind. Bei den Männern ergibt sich ein ähnliches Bild: Dem Durchschnitts-Luxemburger mit 40,1 Jahren steht der Nicht-Luxemburger mit durchschnittlich 37,4 Jahren gegenüber. Die Luxemburger bilden in der Gruppe der über 55-Jährigen die Mehrheit. In der Altersgruppe zwischen 30 und 54 hat die Mehrheit dagegen einen anderen Pass.

(jw/L'essentiel)