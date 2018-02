Betrunkener prügelt mit Schirm auf Polizisten ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Beamten der Police Grand-Ducale waren in der Nacht von Freitag auf Samstag schwer beschäftigt. Gegen 20 Uhr mussten die Beamten zwischen Stadtbredimus und Wormeldange im Osten des Landes zum ersten Mal ausrücken. Ein auf der Straße stehengebliebenes Auto mit laufendem Motor war den Behörden gemeldet worden.

Als die Polizisten am Ort eintrafen, fanden sie den Fahrer schlafend vor. Nachdem er aus dem Schlaf gerissen wurde, weigerte sich der Mann mit den Beamten mitzugehen. Der Mann stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Als die Beamten die Wagentür gewaltsam öffneten, legten sie den widerstandsfähigen Mann in Handschellen und brachten ihn auf die Polizeistelle. Dort angekommen spuckte er die Polizeibeamten an und drohte ihnen sie zu töten.

Der volltrunkene Mann wurde in eine Ausnüchterungszelle gebracht, wo er die Nacht verbringen musste. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Beleidigungen und Schirmwunden

Nur wenige Stunden später, gegen 3 Uhr morgens wurde den Beamten ein weiterer betrunkener Mann, der auf der Avenue de Luxembourg in Niederkerschen taumelte, gemeldet. Als die Beamten am Ort eintrafen, ihn abführten und ins Krankenhaus bringen wollten, war der Mann außer sich. Er schrie und bespuckte den Polizeiwagen. Auch er verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Eine Stunde später gegen 4 Uhr wurden die Polizeibeamten erneut alarmiert. In Differdingen kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem ein alkoholisierter Mann mit einem Regenschirm auf den anderen einschlug. Als die Beamten eingreifen wollten, wurde einer von ihnen ebenfalls von dem Regenschrim getroffen und verletzt. Der aggressive Mann musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Auch hier wurde eine Strafverfolgung eingeleitet.

