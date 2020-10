Super 98 wird billiger

Nachdem schon am 26. September die Preise für Super 95 in den Sinkflug übergegangen sind, ist nun Super 98 an der Reihe. Ab Samstag ist der Kraftstoff für 1,155 Euro/Liter zu haben und damit 1,4 Cent günstiger.

Die Preise für Super 95 und Diesel bleiben vorerst unverändert.

(L'essentiel)