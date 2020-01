14-​​Jähriger in Luxemburg veschwunden

Vom 14-jährigen Jonathan Sanguannam fehlt seit zwei Tagen jede Spur, wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag mitteilte.

Der Junge mit der Kapuzenjacke wurde zuletzt in seinem Zuhause in Luxemburg-Stadt gesehen. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise gehen an die Polizeiwache in Mersch oder an die Notrufnummer 113.

(L'essentiel)