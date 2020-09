Zollhunde spüren zwei Millionen Euro auf

In den letzten drei Wochen haben zwei Geldspürhunde der Zollverwaltung ihre gut ausgebildeten Nasen erfolgreich eingesetzt. An drei Arbeitstagen erschnüffelten «Gwen» und «Syrah» am Flughafen Luxemburg im Reisegepäck von mehreren Personen, rund zwei Millionen Euro an Bargeld. Das Geld war nicht ordnungsgemäß deklariert worden und sollte im eingecheckten Gepäck Richtung Istanbul geschmuggelt werden.

Wie die Zollverwaltung mitteilt, müssen Beträge ab der Höhe von 10.000 Euro bei der Einreise angegeben werden. Zuwiderhandlungen können Strafen in Höhe von bis zu 25.000 Euro nach sich ziehen.

(L'essentiel)