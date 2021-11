3G im Job soll auch in Deutschland kommen

Wenn es nach den Ampelparteien geht, wird auch in Deutschland die 3-G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt, wie die Süddeutsche Zeitung am Dienstag schreibt. Eine entsprechende Regelung für den neuen Entwurf des Infektionsschutzgesetzes hätten die drei Parteien SPD, Grüne und FDP am Dienstagmorgen beschlossen, sagte demnach Sabine Dittmar von der SPD.

Künftig müsste dann für den Gang zur Arbeit einer der drei Nachweise erbracht werden: Geimpft, genesen oder getestet. Das Bundesarbeitsministerium soll laut Dittmar den Gesetzentwurf ausarbeiten, kommende Woche soll dieser vom Bundestag beschlossen werden.

Tägliche Tests?

Details müssen laut Dittmar noch besprochen werden. Der bisherige Plan sei, dass Tests jeden Tag neu vorgelegt werden müssen. Außerdem sollten Arbeitgeber zeitweise Einblick in dem Impfstatus der Mitarbeiter erhalten. Die Finanzierung und wie mit Verstößen umgegangen wird, werde noch erarbeitet. Die bisherigen zwei Tests, die man wöchentlich vom Arbeitgeber bekommen kann, sollen aber beibehalten werden. Außerdem sollen die abgeschafften kostenlosen Bürgertests wieder kommen.

Mit dem Gesetzentwurf wollen die Ampelparteien zum 25. November die «epidemische Lage von nationaler Tragweite» in Deutschland auslaufen lassen und die Entscheidung über Corona-Maßnahmen wieder den Parlamenten überlassen.

(mei/L'essentiel)