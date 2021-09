Jugendlicher plante offenbar Anschlag auf Synagoge

Ein Jugendlicher soll einen Sprengstoffanschlag auf die Synagoge im nordrhein-westfälischen Hagen geplant haben. Nach einem Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend, berichten mehrere deutsche Medien darüber, dass die Wohnung des 16-jährigen Tatverdächtigen am Donnerstagmorgen durchsucht wird. Laut einem Bericht des Spiegels soll es sich bei dem Verdächtigen um einen minderjährigen Syrer handeln.

Die deutschen Sicherheitsbehörden hätten demnach eine Warnung von einem ausländischen Geheimdienst erhalten. Bei der Überwachung von Internet-Chats sei der mutmaßliche Islamist als verdächtig aufgefallen. In dem Chat sei die Rede von einem Sprengstoffanschlag auf die Synagoge gewesen. Nachforschungen der Ermittler haben dann offenbar zu dem 16 Jahre alten Verdächtigen geführt. Er lebt laut dem Spiegel-Bericht in einer Wohnung mit seinem Vater.

Die Ermittlungen in dem Fall führte zunächst die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf in dem Fall wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren Staatsgefährdenden Gewalttat. Am Donnerstag schaltete sich dann auch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe in den Fall ein, wie die Tagesschau berichtet.

+ + + Aktuelle Infos +++

Gefährdungslage Hagen: Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten zur Identifizierung und Festnahme eines 16-jährigen Hageners. Im Zuge der Ermittlungen erfolgten bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt vier Festnahmen. (1/2) — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) September 16, 2021

