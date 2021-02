In Deutschland gilt die höchste Schnee-​​Warnstufe

Am Wochenende hat es in Deutschland heftig geschneit, Meteorologen sprachen sogar vom «Jahrhundert-Schneefall». Vor allem im Norden ist es zu starken Schneefällen gekommen. In einigen Regionen herrschten wegen der heftigen Schneemassen Ausnahmesituationen. Autobahnen mussten teilweise gesperrt werden und das gesamte S-Bahnnetz im Norden des Landes war von Behinderungen betroffen. Busse und Trams kamen nur schleppend voran.

Und es ist noch nicht vorbei mit dem Wetterchaos: Der Deutsche Wetterdienst hat am Montagabend vor Unwettern gewarnt und die höchste Warnstufe für den Norden ausgesprochen. Diese Nacht müsse mit starken Sturmböen und Schneeverwehungen gerechnet werden. Es soll auch nochmals schneien, so wurde für den Schneefall die Warnstufe «Orange» herausgegeben. Um die zehn Zentimeter Neuschnee werden erwartet.

Bis zu minus 25 Grad im Osten

Ein Ende des Winterchaos ist noch nicht in Sicht: «Vielleicht bleibt es über die Monatsmitte hinaus bei diesem kalten Winterwetter. Die gefühlten Werte liegen heute bei minus 16 oder gar minus 17 Grad», sagt Wetter-Experte Dominik Jung zur «Bild»-Zeitung. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer warnt zudem vor noch kälteren Temperaturen. Bis auf minus 25 Grad könne das Thermometer etwa in Ostdeutschland fallen.

Der über Zentral- und Nordeuropa wütende Wintereinbruch hat auch Großbritannien und die Niederlande ins Schneechaos versetzt. So erlebten die Niederländer am Wochenende den ersten Schneesturm seit mehr als zehn Jahren.

