21-​​Jähriger kündigte Anschlag mit vielen Toten an

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Niedersachsen mitteilt, soll der Mann aus Hildesheim einen Anschlag mit vielen Toten angekündigt haben. In einem Chat soll er am vergangenen Freitag, 5. Juni, auf den rechtsextremen Attentäter von Christchurch in Neuseeland Bezug genommen haben, wie deutsche Medien berichten. Sein Ziel sei es gewesen, gezielt Muslime zu töten.

Am Samstag wurde der 21-Jährige in Gewahrsam genommen und seine Wohnung durchsucht. Dabei wurden mehrere Waffen und Dateien mit rechtsradikalen Inhalten gefunden. Mit der Idee eines Anschlags soll sich der Mann bereits seit längerem beschäftigt haben. Dies, um weltweit Aufmerksamkeit zu erhalten.

