Wieder Höchstwert bei Corona-​​Fällen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem staatlichen Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 37 120 Fälle, ein neuer Höchststand. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI für Donnerstag mit 169,9 an, nach 154,5 am Vortag. Der Höchstwert der Inzidenz in der gesamten Pandemie war in Deutschland in der zweiten Welle am 22.12.2020 mit 197,6 verzeichnet worden.

Nach den neuen Angaben wurden in Deutschland binnen 24 Stunden 154 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg somit auf 96.346. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.709.488 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Donnerstag mit 3,73 an (Mittwoch: 3,62). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15,5.

Steigende Zahlen auch in der Großregion

Auch in der Großregion steigen die Zahlen. So hat die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz am Donnerstag die Schwelle von 100 überschritten. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 104,1 (Stand 14.10 Uhr). Zuletzt war die Inzidenz am 9. September über der Marke von 100. Am Mittwoch waren es noch 92,9.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausaufnahmen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg von 2,4 auf 2,7. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 4,89 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, nach 4,83 Prozent am Mittwoch.

Die Gesundheitsämter registrierten am Donnerstag 1257 Neuinfektionen - so viele wie noch nie in diesem Jahr an einem einzigen Tag. Aktuell sind 10.577 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten seit Beginn der Pandemie stieg um drei auf 4114.,

Im Saarland ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 76,8 gestiegen. Einen Tag zuvor hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch bei 69,4 gelegen. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (Stand 3.11 Uhr) hervor. Innerhalb eines Tages wurden 246 weitere Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich laut RKI um einen auf 1069.

Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden 23 erwachsene Covid-19-Patienten auf Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser behandelt (Stand: 7.25 Uhr). Neun von ihnen wurden beatmet.

(L'essentiel/dpa)