Täter versuchte mehrere LKWs zu kapern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Wichtigste in Kürze

• Ein Mann entwendete am Montagabend (07.10.2019) einen Lkw und fuhr in mehrere Autos.

• Acht Personen wurden dabei verletzt.

• Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

• Das Motiv des Täters ist unklar.

Newsticker

Wie Spiegel Online schreibt, befand sich am Tatort zufällig eine Gruppe von Polizeianwärtern und ihre Ausbilder. Ein Teil der Gruppe absolvierte ein Lauftraining, während andere in einem Auto saßen, das ebenfalls vom Aufprall betroffen war. Zuerst dachte man, es handle sich um einen normalen Unfall und die Polizeianwärter leisteten Erste Hilfe. Der Verdächtige wurde von den Joggern schließlich festgenommen.

12.15 Uhr

Der mutmaßliche Täter wohnte laut Focus rund ein Jahr lang in einem Hotel in Langen. Der Mann habe sich immer unauffällig verhalten, wie ein Mitarbeiter des Gasthauses dem Portal sagt. Angeblich seien die Behörden für die Unterkunft aufgekommen.

Das Gasthaus sei am späten Montagabend von Polizisten durchsucht worden. Alle Gäste mussten dafür ihre Zimmer verlassen.

11.59 Uhr

Der Festgenommene hatte nach Erkenntnissen der Behörden keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten. Der 1987 geborene Syrer soll bisher noch keine Aussage gemacht haben. Für ein terroristisches Motiv gebe es bislang noch keine Hinweise, es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

11.50 Uhr

Der Hintergrund des Zwischenfalls ist laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zufolge noch unklar. Auf die Frage nach möglichen Hinweisen auf einen Terroranschlag sagte Seehofer am Vormittag am Rande eines EU-Innenministertreffens in Luxemburg: «Da wird ermittelt und ich kann Ihnen zur Stunde noch nicht sagen, wie diese Tat zu qualifizieren ist.»

11.46 Uhr

Nach dem Zwischenfall mit einem Lastwagen im hessischen Limburg sei das Motiv des Fahrers weiter unklar, berichtet die Deutsche Presseagentur. Die Bundesanwaltschaft sieht den Fall zum jetzigen Zeitpunkt nicht in ihrer Zuständigkeit. Das sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde am Dienstag auf Anfrage. Man habe das Geschehen aber im Blick und stehe in engem Kontakt mit den hessischen Strafverfolgungsbehörden. Die Bundesanwaltschaft ist für Ermittlungen bei Terrorverdacht zuständig.

10.45 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Vorfall in Limburg hat die Polizei eine Wohnung in Langen durchsucht. Dies bestätigt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südosthessen der Offenburger Post. Weitere Details dazu könnten im Moment nicht bekanntgegeben werden.

10.40 Uhr

Wie der Spiegel schreibt, kam der Verdächtige im November 2015 nach Deutschland. Seit dem 1. Oktober hatte er keinen gültigen Aufenthaltstitel mehr. Er soll in den Jahren in Deutschland wegen Körperverletzung, Drogendelikten und Ladendiebstahl bekannt gewesen sein.

10.04 Uhr

Eine Zeugin sprach nach der Fahrt mit dem mutmaßlichen Täter. Zur Frankfurter Neuen Presse sagt sie: «Er blutete aus der Nase, seine Hände waren blutig, die Hose zerrissen. Er hat gesagt: Mir tut alles weh.» Die Frau weiter: «Ich habe gefragt, wie er heißt. Er sagte mir, er heiße Mohammed.» Zu diesem Zeitpunkt wusste die Frau noch nicht, dass es sich bei dem Mann um den Führer des Lastwagens handelte.

9.39 Uhr

Wie die Bild berichtet, soll der mutmaßliche Täter von Limburg am Montag bereits mehrfach versucht haben, einen Lkw zu kapern. Er soll zudem der Polizei bekannt gewesen sein. Allerdings aufgrund andrere Delikte und nicht als Gefährder oder Islamist.

9.37 Uhr

Mittlerweile werde die Tat als Terrorakt bewertet, wie das ZDF unter Berufung auf Sicherheitsbehörden schreibt. Demnach sei der Täter Anfang 30 und stammt aus Syrien. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt habe die Ermittlungen übernommen.

Ob es sich tatsächlich um einen Terrorakt handelt, haben die Behörden aber nicht offiziell bestätigt.

9.36 Uhr

Im hessischen Limburg sind bei einer Lkw-Kollision am Montagnachmittag acht Menschen verletzt worden. «Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Mann mit einem Lastwagen auf mehrere Fahrzeuge auf und schob diese zusammen», teilte die Polizei mit. «Der Fahrzeugführer des Lkw wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.»

Aktuelle Informationen zu #Limburg:



Es gab 8 verletzte Personen.



Davon konnte eine Person nach medizinischer Versorgung vor Ort bereits entlassen werden.



Sieben Personen wurden nach Behandlung noch in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen. — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 8. Oktober 2019

9.34 Uhr

Der Täter, der den Lkw gestohlen hat, ist damit in der Limburger Innenstadt auf acht Autos aufgefahren und wurde dabei selbst verletzt. Das Tatfahrzeug werde derzeit untersucht. Der eigentliche Besitzer des Lasters wird von der Frankfurter Neue Presse wie folgt zitiert: «Mich hat ein Mann aus meinem Lkw gezerrt.» Als er vor einer roten Ampel wartete, habe der Unbekannte die Fahrertür des Lkw aufgerissen und ihn mit weit geöffneten Augen angestarrt, so der Fahrer. «Was willst Du von mir?», habe er den Mann gefragt. Dieser habe jedoch kein Wort gesprochen.

Nach der Kollision habe der Mann während seiner Erstversorgung durch Passanten immer wieder «Allah» gesagt, heißt es laut einem Reporter.

(L'essentiel)