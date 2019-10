Wirtschaftsminister Altmaier stürzt von Bühne

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist am Dienstag nach einer Rede bei einer Digital-Konferenz in Dortmund von der Bühne gestürzt. Er sei beim Verlassen des Podiums auf der Treppe ins Stolpern geraten, sagte eine Sprecherin seines Ministeriums. Der CDU-Politiker sei zunächst vor Ort ärztlich versorgt und später für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Seine Termine wurden vorerst abgesagt.

Nach Angaben von Reuters TV war vor Ort ein schwarzes Tuch gespannt worden, um Altmaier nach dem Sturz abgeschirmt vom Publikum behandeln zu können. Die Presse wurde aus dem Saal geleitet. Altmaier soll aber bei Bewusstsein gewesen sein und sich bei den Helfern bedankt haben.

Vize-Kanzler Olaf Scholz wünschte via Twitter gute Besserung und sprach von einem schlimmen Sturz. «Wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder im Kabinett», so der SPD-Politiker. (Reporter: Reuters TV und Christian Krämer, redigiert von Ralf Bode.

Peter Altmaier ist von der Bühne gefallen. Sanitäter auf dem Weg. #DigitalGipfel19— Public Torsten (@publictorsten) October 29, 2019

(L'essentiel/reuters)