SPD-​​Mitglieder stimmen über GroKo ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Mitglieder der SPD können zum zweiten Mal darüber abstimmen, ob ihre Partei auf Bundesebene mit CDU und CSU eine große Koalition eingeht. Bereits 2013 war das Votum der Parteibasis für ein solches Bündnis gefragt. Damals stimmten 75,96 Prozent dafür.

Die SPD führte 1993 eine direkte Beteiligung der Mitglieder in wichtigen Personalfragen und bei umstrittenen Sachthemen ein. Kurz zuvor hatten die Sozialdemokraten erstmals in Deutschland in einer Mitgliederbefragung direkt ihren künftigen Vorsitzenden nominiert. Rudolf Scharping setzte sich gegen Gerhard Schröder und Heidemarie Wieczorek-Zeul durch und wurde dann von einem Parteitag gewählt.

Mitgliederbefragung ist keine Seltenheit

Der Mitgliederentscheid ist im Parteistatut verankert. Vorstöße in politischen Streitfragen wie 2003 gegen die Reform-«Agenda 2010» von Bundeskanzler Gerhard Schröder oder 2012 zur Vorratsdatenspeicherung scheiterten aber schon im Ansatz mangels Beteiligung.

SPD-Landesverbände bestimmten bereits häufiger Spitzenkandidaten per Mitgliederbefragungen, zum Beispiel in Bayern und Bremen. Auch Koalitionsfragen standen schon zur Abstimmung. Die SPD in Thüringen holte sich 2014 grünes Licht für die Aufnahme von Gesprächen über Rot-Rot-Grün mit einem Ministerpräsidenten der Linken. 1995 stimmten die Bremer SPD-Mitglieder mehrheitlich für die Koalition mit der CDU.

(L'essentiel/dpa)