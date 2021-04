Deutschland ordert wohl 30 Millionen Dosen Sputnik V

Die «Bild»-Zeitung berichtet, dass die deutsche Regierung sich in Russland mit Impfstoff eindecken will. Dies obwohl die europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff Sputnik V noch nicht zugelassen hat. Die Dosen sollen in Chargen über die Monate Juni, Juli und August im Land eintreffen.

Der Entscheidung soll eine Moskau-Reise des Ministerpräsidenten Sachsens, Michael Kretschmer vorausgegangen sein. Am Donnerstagmorgen war bereits bekannt geworden, dass die Bundesregierung plant, ab Ende Mai sämtliche Bevölkerungsschichten zur Impfung zuzulassen.

(L'essentiel/Patrick McEvily)