Schüler flüchten vor Flugzeug-​​Trümmerteilen

Bei Hausen am Tann im deutschen Baden-Württemberg ist die Chorfreizeit einer Schülergruppe am Dienstagabend beinahe in einer Katastrophe geendet. Nach der Kollision zweier Segelflugzeuge stürzte eines auf den Grillplatz der örtlichen Jugendherberge.

Auch die Insassen der beiden Flugzeuge hatten Glück im Unglück: Alle drei Personen hätten sich bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag mit Fallschirmen aus den Maschinen retten können, teilte die Polizei in Tuttlingen mit. Die beiden Piloten und der Copilot wurden nur vorsorglich in Krankenhäusern untersucht.

Unfallursache noch unklar

Die Schüler konnten sich rechtzeitig vor den Trümmerteilen in Sicherheit bringen. Nach Angaben der Beamten gab es nach ersten Erkenntnissen keine ernsthaft Verletzten.

Auf dem Sportplatz knickte ein Kind bei der Flucht vor den Trümmerteilen mit dem Fuß um und musste daher behandelt werden. Weitere Flugzeugteile landeten neben einer Landstraße. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

