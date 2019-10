Klima-​​Aktivisten ketten sich an Autos

10.40 Uhr Straßenblockade

In London blockieren die Demonstranten die Lambeth Bridge, sodass keine Autos mehr durchfahren können. Viele der Aktivisten haben sich einfach hingesetzt.

9.30 Uhr Protest in London

Nun hat auch der Protest in London begonnen. Mehrere Klima-Aktivisten haben sich dabei an ein Auto gekettet und mussten von der Polizei entfernt werden.

In London ketten sich Aktivisten an Autos

Damit wollten sie in der englischen Metropole den Verkehr aufhalten. Die Polizei rückte schließlich mit Metallsägen an und schnitt die Ketten auf, die die Aktivisten ans Auto fesselten.

Die Polizei rückt mit Metallsägen an

Das Programm

Auf der Webseite von Extinction Rebellion sind alle geplanten Events, die für die kommenden Tage geplant sind, zu finden. So soll es am Montag in London um 8 Uhr (Ortszeit) losgehen. Zur selben Zeit sollen die Aktionen in Amsterdam und Paris starten.

In New York geht es erst am Nachmittag um 14.30 Uhr (Ortszeit) los. Ebenso in Buenos Aires. Dort ist 16 Uhr (Ortszeit) als Startpunkt angegeben. In Madrid geht es bereits zur Mittagszeit los.

8.10 Uhr

Für den kommenden Donnerstag hat die Gruppe auch eine Protestaktion in Luxemburg angekündigt. Sie richtet sich gegen die hiesige Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Ratschläge der Experten des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) ignorierten.

Die Demonstration startet um 8.15 Uhr auf der Place de l'Europe. Geplant ist auch eine Performance, mit der die Teilnehmer einen «blutigen Tod» nachstellen wollen.

7.59 Uhr

Marsch in Sydney

Auch in Australien ist Extinction Rebellion aktiv. Dort wird gerade in Brisbane demonstriert.

We are currently marching across Meanjin / Brisbane in solidarity with first nation peoples. We’ll be arriving in Queens Gardens shortly - see you there!



Rebellion Week has begun.#ActNow #PreserveBiodiversity #TellTheTruth #Decolonise #ExtinctionRebellion #XRSEQ pic.twitter.com/tAGYM9QuRp — Extinction Rebellion South East Queensland (@xr_seq) October 7, 2019

Hundreds marching up Pitt Street for the #ExtinctionRebellion protest in Sydney pic.twitter.com/hsHGhAatNC — Gus McCubbing (@GusMcCubbing) October 7, 2019

7 Uhr

Aufruf zur Demonstration

Mit solchen Tweets rufen Extinction Rebellion zu den Demonstrationen auf. Vom 7. Oktober an sollen in verschiedensten Städten während zwei Wochen vermehrt Klima-Proteste stattfinden. Dazu gehören zum Beispiel New York, Berlin, London, Buenos Aires, Sydney, Madrid, Prag, Bratislava, Paris und Dublin.

6.44 Uhr

Fahrbahn in Berlin blockiert

Extinction Rebellion hat am frühen Montagmorgen in Berlin eine Protestaktion für mehr Klimaschutz gestartet. Dutzende Anhänger liefen vom Regierungsviertel zur Siegessäule im Ortsteil Tiergarten, wie die deutsche Polizei der Nachrichtenagentur DPA mitteilte.

Später hätten Aktivisten kurz vor Beginn des Berufsverkehrs den Großen Stern – einen Verkehrsknotenpunkt in der deutschen Hauptstadt – besetzt. Bisher sei alles friedlich, hieß es von den Sicherheitskräften. Zur Zahl der Aktivisten machte die Polizei aber zunächst keine Angaben, die Aktivisten selbst sprachen von rund 600 Personen.

Auf einem von den Aktivisten veröffentlichten Video war zu sehen, wie Dutzende Menschen auf der Fahrbahn liefen und sich setzten. Auch Einsatzfahrzeuge der Polizei waren zu sehen. Zuvor hatte die Gruppe via soziale Medien dazu aufgerufen, sich schnell auf den Weg zur Aktion zu machen.

6.40 Uhr

Farbanschlag auf Limmat

Die Gruppe Extinction Rebellion war am 10. September für den einen Farbanschlag auf die Limmat in Zürich verantwortlich. Sie wollten damals mit der unbewilligten Aktion auf den drohenden Kollaps des Ökosystems und das mögliche Aussterben der menschlichen Spezies aufmerksam machen.

Bei der verwendeten Farbe handle es sich um sogenanntes Uranin: «Anders als seine giftgrüne Färbung vermuten lässt, ist der Stoff komplett ungefährlich», hieß es in einer Mitteilung der Gruppierung. Die Toxizität von Uranin liege in der Größenordnung von Speisesalz.

6.37 Uhr

Was ist Extinction Rebellion?

Das Klima-Aktionsbündnis Extinction Rebellion will ab heute mit Protestaktionen in 60 Städten weltweit den Druck auf die Politik erhöhen. Die Regierungen würden nicht genug gegen den «Klima- und Umweltnotstand» unternehmen, erklärte die Gruppe im Internet. Die Menschen müssten deswegen «rebellieren».

Geplant sind über zwei Wochen Aktionen zivilen Ungehorsams vor allem in Städten in Europa, Nordamerika und Australien, aber auch in Argentinien, Südafrika und Indien.

Die Folgen der Erderwärmung seien keine «entfernte Apokalypse», warnte Extinction Rebellion. «Menschen in aller Welt leiden und sterben bereits jetzt.»

Die Gruppe war im vergangenen Jahr in Grossbritannien gegründet worden. Sie brachte in London mit Blockaden stellenweise den Verkehr zum Erliegen. Extinction Rebellion hofft, von Montag an in der britischen Hauptstadt 20.000 bis 30.000 Menschen für Blockaden rund um Parlament und Regierungsgebäude zu mobilisieren.

Anders als andere Bewegungen wie Greta Thunbergs Fridays for Future, sind die Aktivisten von Extinction Rebellion nach eigenen Angaben bereit, Gesetze zu brechen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Legale Demonstrationen und parlamentarische Prozesse hätten in den vergangenen 30 Jahren nicht zu den nötigen Veränderungen im Klimaschutz geführt.

Dabei betonten sie allerdings stets, dass sämtliche Aktionen friedlich ablaufen sollten. Dafür sollten unter anderem Mediatoren sorgen, die Konflikte zwischen den Aktivisten und anderen - etwa Polizisten oder aufgehaltenen Autofahrern - während der Aktionen vermeiden sollten.

(L'essentiel/doz)