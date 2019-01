Ein Deutscher unter acht gefangenen IS-​​Jihadisten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kurdische Kämpfer haben im Norden Syriens nach eigenen Angaben acht ausländische Jihadisten gefangengenommen, darunter einen 31-jährigen Deutschen und einen 16-Jährigen aus den USA.

Wie die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) am Mittwoch mitteilten, wurden die mutmaßlichen Mitglieder der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) am Sonntag und Montag gefasst.

Update folgt.

