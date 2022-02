Deutschland denkt über den Kauf von F-​​35-​​Jets nach

Laut einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung» vom Dienstagabend könnte die deutsche Luftwaffe ihre in die Jahre gekommenen Tornado-Jets mit dem F-35-Tarnkappenbomber ersetzen.

Das Kaufgeschäft gilt als äußerst heikel, denn eigentlich galt als ausgemacht, dass die deutsche Bundeswehr zunächst Modelle des älteren (und günstigeren) F-18 aus den USA als Übergangslösung bestellen, und ab 2040 topmoderne und in Europa hergestellte Jets einsetzen würde. Das Land arbeitet seit Jahren in einem Konsortium zusammen mit Frankreich und Spanien an einem neuen Flieger mit dem Projektnamen Future Combat Air System (FCAS).

Offenbar sind seit dem Regierungswechsel in Berlin jedoch Zweifel am ursprünglichen und von der Vorgängerregierung erarbeiteten Plan aufgekommen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat laut der «Süddeutschen» angekündigt, auch die F-35 prüfen zu wollen und dafür den Zorn der französischen Regierung geerntet, die befürchtet, dass das gemeinsame FCAS-Projekt dadurch obsolet würde.

Ähnliche Diskussionen wie in der Schweiz

Die neue Ampelregierung, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, geht beim Geschäft aus Zeiten der Vorgängerregierung nun nochmals über die Bücher und könnte mit dem neuen Jet vorwärtsmachen. Offenbar sieht man in Berlin Vorteile darin, sich in die Riege mehrerer europäischer Staaten einzureihen, die sich bereits für den F-35 entschieden haben – darunter Großbritannien, Italien und die Niederlande.

Die Bundesregierung könnte sich allerdings auch von anderer Seite her bedrängt sehen. In den USA wuchs in den vergangenen Tagen und Wochen die Kritik an den ausbleibenden Hilfsleistungen des Landes an die Ukraine, wo ein russischer Einmarsch befürchtet wird. Mit dem Kauf der Lockheed-Martin-Flieger könnte Berlin Geschlossenheit mit den Nato-Partnern zeigen.

(L'essentiel/Patrick McEvily)