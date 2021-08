«Dramatische Szenen» am Flughafen in Kabul

Die Lage am Kabuler Flughafen ist nach Angaben des Bundeswehrgenerals Jens Arlt, der den deutschen Evakuierungseinsatz vor Ort führt, «angespannt». Es spielten sich «dramatische Szenen ab», schilderte er am Donnerstag die Situation. Arlt war in einer Online-Pressekonferenz des Bundesverteidigungsministeriums telefonisch aus Kabul zugeschaltet.

Mehr als 200Menschen wurden heute Nacht von der #Bundeswehr aus #Afghanistan ausgeflogen.69 Deutsche konnten mit einem Flug der Niederlande ausreisen. Auch wir werden auf unseren Flügen weiter Staatsangehörige unserer Partnerländer evakuieren& heute die #Evakuierungen fortsetzen. pic.twitter.com/wHFLLWwnxk — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 19, 2021

« Sie sehen die verzweifelten Augen »

«Es ist sehr, sehr turbulent alles», sagte Arlt. «Sie werden vielleicht den einen oder anderen Schuss im Hintergrund hören. Sie sehen die verzweifelten Augen der Afghanen und auch der Staatsbürger unterschiedlicher Nationen, die einfach versuchen, in den inneren Bereich des Kabul International Airports zu gelangen, das ist schon dramatisch, was wir sehen.»

Der General berichtete von äußeren Kontrollringen der Taliban rund um den Flughafen und Zugängen, die von den USA und andere Nationen besetzt seien. Die Menschen müssten zunächst den Außenbereich erreichen. Es gebe Ausgangssperren in der Stadt, Straßen seien zudem verstopft. Er sprach von Hitze und Staub. Menschen, die in Innenbereich des Flughafens wollten, hätten das Gefühl, dass ihnen die Zeit davonlaufe.

Wir haben alle Meldungen noch einmal gesammelt. Alle Hintergrundinformationen und einen gesamten Überblick zur Evakuierungsoperation aus #Afghanistan geben wir Euch auf einer Sonderseite: https://t.co/Hsd7535Ezx — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 19, 2021

Nach Arlts Angaben versuchen «unterschiedliche Vertreter» der deutschen Seite, in den Außenbereichen «unsere Leute» zu finden. «Dann müssen sie wie die Nadel im Heuhaufen versuchen, dort jemanden herauszupicken. Der muss dann auch eine Chance haben, durch diese Massen nach vorne zu kommen, dass sie ihn dann in den inneren Bereich bringen. Das ist die große Herausforderung.»

(L'essentiel/dpa)