Darf ein Politiker solche Klamotten tragen?

Schwarze Lederjacke, Schal und helle Sneakers: Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) sorgt mit einem schneidigen Outfit für Schockwellen auf den sozialen Medien. Statt mit Anzug und Krawatte kam der 52-jährige Saarländer mit betont lässiger Kleidung zur Präsidiumssitzung der Sozialdemokraten im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Die SPD-Spitze berät nach den jüngsten Wahlschlappen gerade über einen inhaltlichen Neustart.

Offenbar will die SPD nun auch in der Außendarstellung neue Akzente setzen. Das hippe Outfit des deutschen Chefdiplomaten rief auf Twitter jedenfalls zahlreiche Reaktionen hervor. «Ich weiß, dass Sie, liebe Medienvertreter und Medienvertreterinnen, sich an diesem Sonntagabend alle die selbe Frage stellen: Wo hat Heiko Maas diese überfreshe Lederjacke her?», schrieb die Radiomoderatorin Sophie Passmann – und schob gleich noch ein paar weitere Gags hinterher: «Wenn du um 19.30 Uhr eine Pressekonferenz zur Zukunft des Landes geben musst, um 20 Uhr aber mit den Jungs zum Cornern vorm Späti verabredet bist.»

„Ich weiß dass Sie, liebe Medienvertreter und Medienvertreterinnen, sich an diesem Sonntagabend alle die selbe Frage stellen: Wo hat Heiko Maas diese überfreshe Lederjacke her?“ pic.twitter.com/3Dj7Xjnp8G — Sophie Passmann (@SophiePassmann) 4. November 2018

Wenn du um 19.30 Uhr eine Pressekonferenz zur Zukunft des Landes geben musst, um 20 Uhr aber mit den Jungs zum Cornern vorm Späti verabredet bist pic.twitter.com/kwoqpLyxby — Sophie Passmann (@SophiePassmann) 4. November 2018

Auch Satiriker Jan Böhmermann schaltete sich in die Diskussion ein:

"Kein Mc Fly hat es bisher in der Geschichte von Hill Valley zu etwas gebracht!" -



"Ja, aber dann wird sich die Geschichte ändern! Wir fahren zurück - ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT!" pic.twitter.com/Tkwa6a2CdI — Jan Böhmermann ???????????? (@janboehm) 4. November 2018

Und so kommentiert Heiko Maas Passmanns Witze auf seine Kosten:

Spätestens seitdem Du eingetreten bist, Sophie. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 5. November 2018

Weitere Reaktionen zum «überfreshen» Außenminister:

In Berlin wurde heute der neue Tatort-Kommissar vorgestellt pic.twitter.com/cR9cdCjuAN — Yasmina Banaszczuk (@lasersushi) 4. November 2018

