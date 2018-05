Polizei wappnet sich für Krawalle am 1. Mai

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei der beiden größten Städte Deutschlands bereitet sich auf mögliche Gewaltausbrüche von Linksextremisten rund um die 1.-Mai-Veranstaltungen vor. In Berlin werden 5300 Polizisten aus der Hauptstadt selber, neun anderen Bundesländern und von der Bundespolizei im Einsatz sein.

Schon am Montag wollen linke Gruppen bei einer Demonstration gegen steigende Mieten und den Kapitalismus durch den Stadtteil Wedding ziehen. In der Nacht auf den 1. Mai werden außerdem Zehntausende Menschen die Walpurgisnacht in verschiedenen Berliner Parks feiern.

CDU-Kundgebung abgesagt – zu heikel

Die sogenannte Revolutionäre 1.-Mai-Demo der linksextremen Szene soll wie in den vergangenen Jahren am frühen Abend des Feiertags selber starten. Eine im Stadtteil Kreuzberg geplante Kundgebung der CDU gegen linksradikale Gewalt gegen Polizisten wurde abgesagt.

Die Sache sei zu heikel, sagt Kurt Wansner, CDU-Abgeordneter im Berliner Parlament, dem «Tagesspiegel». Zum Entschluss kam es nach Rücksprache mit der Polizei, die davon ausgehe, dass es dieses Jahr etwas härter zugehen werde.

«Gewalt hat linke Szene Unterstützung gekostet»

Auch in Hamburg steht die extreme Linke nach den Krawallen beim G20-Gipfel im Juli 2017 unter besonderer Beobachtung der Polizei.

«Die Gewalteskalation bei G20 hat die linke Szene Unterstützung gekostet», sagt Hamburgs Polizeisprecher Timo Zill. Deshalb und weil die Revolutionäre 1.-Mai-Demo im vergangenen Jahr friedlich verlief, hofft die Behörde auch dieses Jahr auf eine gewaltfreie Veranstaltung.

Seitenhieb des Hamburger Rechtsanwalts Joachim Steinhöfel gegen gewaltbereite Linksextremisten:

Gutes Timing der Verkaufaktionen, pünktlich zum 1. Mai, ist das A und O. Wobei ich mich frage, ob ein "Antifaschist", der etwas auf sich hält, wirklich mit Restposten und II. Wahl schmeisst. pic.twitter.com/LuPqPASnrF— Steinhoefel (@Steinhoefel) 30. April 2018

(L'essentiel/20Minuten)