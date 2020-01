Sechs Tote nach Schüssen in Rot am See

In Rot am See in Baden-Württemberg sind gegen 12.45 Uhr Schüsse gefallen. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Personen verletzt und es gäbe vermutlich auch Tote. Der Einsatz sei noch im Gange. Deutsche Medien berichten von sechs Todesopfern. Der Tatort befinde sich bei einer Gaststätte an der Bahnhofstraße.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor. Wie Focus schreibt, sollen sich der Täter und die Opfer gekannt haben. Der Schütze wurde gefasst. Es gäbe keinen Hinweis auf weitere Täter. Laut Informationen der Bild handelt es sich bei den Opfern um Familienangehörige. Der mutmaßliche Täter sei ein Mann Mitte 30.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

