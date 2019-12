Linke kritisieren Greta für Foto aus überfülltem ICE

Das Foto zeigt Greta in einem überfüllten Zug auf dem Boden sitzend: Die schwedische Klimaaktivistin befand sich am Samstag nach ihrer Teilnahme an der Klimakonferenz in Madrid auf der Rückreise in den Norden und hatte dabei in einem Ersatzzug ab Basel keinen Sitzplatz mehr bekommen.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I'm finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Die Deutsche Bahn hatte auf den entsprechenden Tweet der 16-Jährigen geantwortet und dabei darauf aufmerksam gemacht, dass Greta ab Kassel auf einem Sitzplatz weiterreisen konnte – in der ersten Klasse.

Diese Tatsache sorgt nun weiterhin für Diskussionen. Auch wenn Greta das Foto nicht als Kritik an der Bahn verstanden haben wollte – dass sie die Reise in der ersten Klasse unterschlagen hat, kommt selbst beim linken Lager nicht gut an.

«Kostet Glaubwürdigkeitspunkte»

«Das ist natürlich keine gute Situation. Sie hat den zweiten Teil der Geschichte nicht öffentlich erzählt, wahrscheinlich wusste sie, warum», sagt die deutsche SPD-Familienministerin Franziska Giffey gegenüber der Bild.

Das Foto, das Greta auf dem Boden sitzend zeigt, sei «ein Stück weit Selbstinszenierung». Auch wenn sie es beachtlich finde, was Greta in ihrem jungen Alter bewegen könne: «Zu einem gewissen Teil kostet das schon ein paar Glaubwürdigkeitspunkte», so Giffey weiter.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2— Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Greta hatte in der vergangenen Woche an der Klimakonferenz in Madrid teilgenommen und war am Freitag nach Turin an eine Klimakundgebung weitergereist. Am Samstag trat sie die Heimfahrt in Richtung Schweden an.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019

«Überfüllte Züge sind ein gutes Zeichen, denn sie bedeuten, dass die Nachfrage nach Zugreisen hoch ist!»

