AfD-​​Politiker empört mit Weihnachts-​​Tweet

Auf den ersten Blick klingt der Weihnachtswunsch von André Poggenburg, AfD-Landtagsabgeordneten für Sachsen-Anhalt, nett. «Allen ein besinnliches und friedliches Weihnachten im Kreise Ihrer Lieben!» twitterte der Politiker unter dem Hashtag #AfD, wie die Zeitung «Der Westen» schreibt.

Auf dem Bild unter dem Text prangt nochmals der gleiche Spruch – allerdings ergänzt um ein entscheidendes Detail. In Großbuchstaben steht da: «Ein friedliches und besinnliches deutsches Weihnachtsfest, im Gedenken alter Werte und Traditionen!»

Weihnachten ist kein deutsches Fest

Viele Twitter-Nutzer ärgerten sich über den Begriff «deutsches Weihnachtsfest». Ein Nutzer etwa schreibt: «Ähm, bitte, was ist ein deutsches Weihnachtsfest? Ich meine, da war ein jüdisches Ehepaar, mit einem Kind, in Bethlehem, das auch noch nach Ägypten flüchten musste. Spielt alles im Nahen Osten. Wo ist jetzt der Anlass, um es als deutsches Weihnachtsfest feiern zu können?»

Ja, lasst uns der Geburt des Mannes aus dem mittleren Osten, Angehöriger eines Volks von Flüchtlingen, gedenken. Seine wichtigste Lehre war: "Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!"— Key Em (@KeyEmCh) 24. Dezember 2018

Wie schön, dass auch Sie das Fest zu Ehren einer Flüchtlingsfamilie feiern. Es besteht also noch Hoffnung. Möge der Geist der #Weihnacht auch Sie erleuchten. Zeit wirds!????️????— ☃️????Raphael ???????????????? (@tomo_raffi) December 25, 2018

Leere Krippe, einsame Weihnacht

Dieser User twitterte das Bild einer leeren Krippe:

Deutsches Weihnachtsfest ???? Habe mal in der Bibel nachgeschaut: da steht nichts von Deutschland beim Weihnachtsfest. Nice try— Mettwurstminister (@Metworst) December 24, 2018

Jesus war ein Flüchtling. Und er hätte dich gehasst!https://t.co/vctTylJF0K— dasdom (@dasdom) December 24, 2018

Poggenbuhl fiel mit Nazi-Vokabular auf

Dass die Twitter-Community auf Poggenburgs Äußerungen dermaßen anspringt, liegt an seiner Vergangenheit. So hat er bei einer Landtagsrede NS-Vokabular verwendet und öffentlich gegen die türkische Gemeinde in Deutschland gehetzt. In einer Rede zum Politischen Aschermittwoch im Februar 2018 sagte er über Türken in Deutschland: «Diese Kameltreiber sollen sich dahinscheren, wo sie hingehören, nämlich weit hinter den Bosporus.»

Nach zwei Abmahnungen seitens des AfD-Bundesvorstands und nachdem ihm seine Fraktion das Vertrauen entzogen hatte, trat er im März von seinen Ämtern als Landesvorsitzender der AfD-Sachsen-Anhalt und als Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag zurück.

