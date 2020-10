Polizei entschärft Bombe in Kölner Regionalbahn

Eine Reinigungskraft entdeckte in der Nacht auf Freitag in einem Zugabteil einen verdächtigen Gegenstand. Die Polizei wurde alarmiert und der Bereich des Betriebsbahnhofs Deutzer Feld in Köln abgesperrt.

Wie die Bild-Zeitung schreibt, haben die Sprengstoffhunde der Bundespolizei am Fundort angeschlagen. Demnach wurde eine selbst gebastelte Bombe in einem Karton entdeckt. Von Spezialkräften wurde der Sprengsatz noch vor Ort unschädlich gemeldet.

Polizei durchsucht weitere Züge

Nach Informationen der Zeitung bestand die Vorrichtung aus einer aus einer Zündschnur, Feuerwerkskörpern, Schwarzpulverkugeln, Nägeln und Schrauben. Wie erste Ermittlungen zeigen, war der Sprengsatz umsetzungsfähig und hätte durch seine Wirkung zu schweren Verletzungen bei Zugpassagieren führen können.

Aktueller #Einsatz der Polizei: Verdächtiger Gegenstand im #Bahnhof Deutzer Feld gefunden - Am Abend des 2. Oktober (Freitag) hatte eine Reinigungskraft einen verdächtigen Gegenstand in einer auf dem Abstellgleis stehenden Bahn am Bhf. #DeutzerFeld in #Köln #Deutz gefunden.(1/3) pic.twitter.com/iSJMEUgASW — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 3, 2020

Noch ist unklar, ob es sich um einen missglückten Terroranschlag oder eine Drohung handelt. Die Polizei durchsucht derzeit alle im Depot abgestellten 27 Züge. Ob der Täter die Bombe am Abend an der Endstation deponierte, damit der Sprengsatz am Samstag, dem Tag der Deutschen Einheit, explodiert, ist ebenfalls noch unklar.

(L'essentiel/Sven Forster)