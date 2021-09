Söder erwartet eher die Ampel-​​Koalition

Im Anschluss an eine Parteisitzung hat sich der Vorsteher der CSU, Markus Söder, pessimistisch gezeigt, was die Chancen angeht, dass seine Partei zusammen mit der CDU in einer neuen Regierung eine Führungsrolle einnehmen kann. «Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz – eindeutig», erklärte Söder laut Focus Online.

Der bayrische Spitzenpolitiker gratulierte dem SPD-Mann ausdrücklich zu seinem Wahlergebnis. Das Nachrichtenmagazin will zudem Interna aus der Sitzung in Erfahrung gebracht haben, wonach Söder «das Handtuch geschmissen» haben soll, was die Chancen einer Jamaika-Koalition unter Führung der Union angeht. Die Zeichen dürften also noch etwas deutlicher in Richtung einer Ampel-Koalition stehen.

(L'essentiel)