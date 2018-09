Neonazis greifen jüdisches Lokal in Chemnitz an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Rande der chaotischen Proteste in Chemnitz kam es letzte Woche zu einer der schwersten antisemitischen Attacken der letzten Jahre. Wie die «Welt» berichtet, sollen etwa ein Dutzend Neonazis ein jüdisches Restaurant attackiert haben – dies fast unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Es geschah am Abend des 27. August gegen 21.40 Uhr im koscheren Restaurant Schalom. Die vermummten Täter skandierten: «Hau ab aus Deutschland, du Judensau!» Dazu bewarfen sie das Restaurant mit Flaschen, Steinen und einem abgesägten Stahlrohr. Der Eigentümer wurde von einem Stein an der Schulter verletzt.

«Politisch motivierte Tat mit einem antisemitischen Hintergrund»

Das Landeskriminalamt bestätigte gegenüber der «Welt» eine entsprechende Anzeige. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte, dass wohl «eine politisch motivierte Tat mit einem antisemitischen Hintergrund naheliege.»

Schon seit knapp zwei Wochen laufen die Proteste in der sächsischen Stadt. Auslöser war eine tödliche Messerattacke am 26. August auf einen 35-jährigen Deutschen mit kubanischen Wurzeln. Zwei Tatverdächtige, die als Asylbewerber nach Sachsen gekommen waren, sitzen wegen Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags in Untersuchungshaft.

Erneute Demonstrationen

Auch am Freitag haben erneut mehrere tausend Menschen demonstriert. Vom Karl-Marx-Monument aus zogen am Freitagabend nach Angaben von Stadt und Polizei rund 2500 Teilnehmer eines Protestzugs der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz durch die Innenstadt.

Ihnen gegenüber standen demnach rund tausend Gegendemonstranten. Chemnitzer Musiker gaben fast zeitgleich vor mehreren tausend Besuchern ein Open-Air-Klassikkonzert gegen Fremdenhass und Gewalt.

(L'essentiel/fss/sda)