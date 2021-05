Karl Lauterbach erhält regelmäßig Liebesbriefe

Die Dauerpräsenz im Fernsehen während der Corona-Pandemie hat für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ungeahnte Folgen: «Ich habe auch einige Liebesbriefe bekommen», sagte Lauterbach der «Welt am Sonntag». Darauf eingegangen sei er aber nicht: «Ich habe, offen gesagt, noch keine Zeit gefunden, mich denen zu widmen.»

Der studierte Mediziner Lauterbach hat in der Corona-Pandemie an politischem Einfluss gewonnen. In dem Interview signalisierte er Interesse daran, nach der Bundestagswahl das Bundesgesundheitsministerium übernehmen. «Ich habe mich immer für das Amt des Gesundheitsministers interessiert», sagte er. «Wenn die Gelegenheit sich noch einmal ergibt, würde ich es auf jeden Fall nicht ablehnen.»

(L'essentiel/AFP/ore)