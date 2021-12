Friedrich Merz zum neuen CDU-​​Chef gewählt

Am Parteitag der CDU ist Friedrich Merz (66) zum neuen Vorsitzenden der Volkspartei gewählt worden. Merz erhielt bei der Mitgliederbefragung über die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet die notwendige absolute Mehrheit, wie die CDU am Freitag in Berlin mitteilte.

Demnach kam Merz auf 62,1 Prozent der Stimmen, der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen holte 25,8 Prozent und der frühere Kanzleramtschef Helge Braun 12,1 Prozent. Offiziell muss der neue Vorsitzende von den 1001 Delegierten eines digitalen Parteitags am 21./22. Januar gewählt werden. Anschließend muss die Wahl per Briefwahl bestätigt werden.

400.000 Mitglieder haben bei der Wahl teilgenommen

Die CDU hat mit dem Ende der Ära Angela Merkel gleich mehrere Führungswechsel durchgemacht. Die damalige Bundeskanzlerin hatte Ende 2018 den Parteivorsitz nach 18 Jahren niedergelegt. Ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer warf 2020 das Handtuch. Ihr Nachfolger Laschet gab die Parteiführung ab, nachdem er als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl im September gescheitert war. Merz war gegen Kramp-Karrenbauer und Laschet jeweils in einer Stichwahl unterlegen.

An der Befragung hatten sich nach CDU-Angaben vom Donnerstag knapp zwei Drittel der rund 400.000 Mitglieder beteiligt.

(L'essentiel/Patrick McEvily)