«Gebt Flüchtlingen ein Ticket nach Auschwitz»

Die Alternative für Deutschland (AfD) steht seit Jahren im Verdacht, rassistisches, schwulen- und fremdenfeindliches Gedankengut zu vertreten. Deshalb wird der sogenannte Flügel der AfD und die AfD-Jugendorganisation «Junge Alternative» vom Deutschen Verfassungsschutz beobachtet.

Nun packen zwei ehemalige Mitglieder der «Jungen Alternative» gegenüber der deutschen Tagesschau aus. Alexander Leschik und Nicolai Boudaghi stellten der «Tagesschau» umfangreiche Chatnachrichten aus der AfD und der «Jungen Alternative» zur Verfügung. Sie zeichnen ein Bild des Hasses, des Rassismus, der Intoleranz.

Allgegenwärtige Hetze

«Stoppt Tierversuche, nehmt Flüchtlinge», schreibt ein junger Mann aus Braunschweig in einer Whatsapp-Gruppe von der «Jungen Alternative» in Braunschweig. «Schwule sind in meinen Augen auch meistens Viecher…», schreibt ein anderer in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. «Das einzige Ticket, das ich einem Flüchtling geben würde, wäre ein Ticket nach Auschwitz Birkenau», hetzt jemand in einer Chat-Gruppe des AfD-Stammtisches aus Heidelberg.

Die letzte Nachricht wird zwar von anderen Chatmitgliedern gerügt: «Alter, reiß Dich zusammen. Beim nächsten Mal schmeiß ich Dich hier raus», schreibt ein Mitglied. Und doch zeigt sich: Hass und Hetze sind innerhalb der «Jungen Alternative» allgegenwärtig.

Das Aushängeschild der AfD

Alexander Leschik trat 2015 als 15-Jähriger der «Jungen Alternative» bei und blieb Mitglied bis im März 2021. Mittlerweile bereut er seine Zeit als Mitglied der Jugendorganisation der AfD zutiefst: «Ich bin in eine konservative Partei eingetreten und in einer rechtsradikalen Partei aufgewacht», sagt Leschik.

Nicolai Boudaghi trat schon 2013 der AfD bei, schaffte es bis zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Weil Boudaghi persische Wurzeln hat, galt er lange als Aushängeschild der AfD. Mit ihm konnte sie vermeintlich beweisen, dass sie eben doch nicht fremdenfeindlich und rassistisch ist.

AfD-Chef schweigt zu den Vorwürfen

Boudaghi erlebte das anders. Als er zwei schwarze Frauen an einen Stammtisch der «Jungen Alternative» einladen wollte, erhielt er ein Telefon von einem AfD-Kreisvorsitzenden. «Diese Menschen» würden nicht in die Partei gehören, erklärte dieser Boudaghi und bezeichnete die beiden Frauen als N****innen, die Bananen von den Bäumen pflücken würden.

Leschik und Boudaghi bedauern, so lange Mitglied der AfD gewesen zu sein. Sie sind überzeugt, mit ihrem Engagement Deutschland geschadet zu haben. Beide bezeichnen sich als Patrioten. AfD-Chef Jörg Meuthen will gegenüber der Tagesschau keine Stellung zu den rassistischen Aussagen nehmen, sagt aber: «Ich werbe ja immerzu dafür, Wort und Tat sinnvoll und besonnen zu wägen, um nicht womöglich emotionalisiert und mitgerissen denen in die Karten zu spielen, die uns zu Unrecht verfassungsfeindliche Gesinnung unterstellen wollen.»

Skandale um AfD-Politiker

Die AfD zog 2017 mit 12,6 Prozent der Stimmen in den deutschen Bundestag ein, wo sie auf 88 Sitze kommt. Immer wieder fallen AfD-Mitglieder negativ auf. Dem Thüringer AfD-Spitzenpolitiker Björn Höcke wurde in der Vergangenheit immer wieder die Nähe zu faschistischen, antisemitischen (d.h. judenfeindlichen) und völkischen Ideologien nachgewiesen.

Andreas Kalbitz, ein anderer Spitzenpolitiker der AfD, wurde im April 2020 aus der Partei ausgeschlossen, weil er Kontakte zu rechtsextremen, nationalsozialistischen Organisationen pflegte. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland sorgte 2018 für einen Skandal, als er in einer Rede erklärte, Hitler und der Nationalsozialismus seien nur ein «Vogelschiss in 1000 Jahren deutscher Geschichte».

(L'essentiel/Reto Heimann)