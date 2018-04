Steuerämter freuen sich über hohe Mehreinnahmen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Rund 16,5 Millionen Euro an Steuermehreinnahmen haben die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers dem Land Rheinland-Pfalz bisher beschert. Das sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Freitag in Mainz. Unter dem Strich liegt das Land demnach hinter Nordrhein-Westfalen auf Rang zwei.

Insgesamt brachten die Papiere dem deutschen Fiskus nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung 140 Millionen Euro durch hohe Steuernachzahlungen und Strafeinnahmen. Insgesamt führten die Ermittlungen demzufolge zu 71 Strafverfahren, in weiteren mehr als 2000 Fällen liefen derzeit noch Ermittlungen. In Rheinland-Pfalz werden laut dem Mainzer Ministerium derzeit noch 17 Fälle im Zusammenhang mit den Panama Papers geprüft, zu 14 davon laufe ein Strafverfahren.

«Es geht um sehr hohe Beträge»

Im April 2016 hatte ein internationales Netzwerk von Journalisten über rund 200.000 von der Kanzlei Mossack Fonseca gegründete Briefkastenfirmen berichtet, in denen Politiker, Prominente und Sportler ihr Vermögen geparkt haben sollen. Die Veröffentlichung führte zu Ermittlungen auf der ganzen Welt und zu einer Debatte über Steueroasen und Geldwäsche.

«Veröffentlichungen, wie die der sogenannten Panama oder Paradise Papers belegen immer wieder, dass Steuervermeidung und Steuerbetrug ein erschreckendes Ausmaß angenommen haben», teilte die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) mit. «Es geht um sehr hohe Beträge, die von sehr wenigen wohlhabenden Einzelnen dem Allgemeinwohl entzogen werden.» Im Land werde gegen jede Form der Steuerkriminalität konsequent vorgegangen.

Weitere Schritte hin zu mehr Steuergerechtigkeit erhofft sich Ahnen von der auf EU-Ebene schon beschlossenen grenzüberschreitenden Anzeigepflicht sogenannter Steuergestaltungsmodelle.

(L'essentiel/dpa)