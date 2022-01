Deutsche Corona-​​Zahlen steigen sprunghaft

Die Corona-Zahlen in Deutschland explodieren in der aktuellen Omikron-Welle regelrecht. In den vergangenen 24 Stunden wurden 133.536 Neuinfektionen registriert, so das Robert-Koch-Institut. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 638,8 an. Gestern lag der Wert noch bei 584,4, vor einer Woche waren es 427,7.

Vor einer Woche lagen die täglichen Infektionszahlen bei 81.417. Der heutige Tag ist bereits der siebte Tag in Folge mit einem neuen Inzidenz-Höchstwert und der zweite Tag mit einem Rekordwert bei den Neuinfektionen.

Darüberhinaus meldete das Robert-Koch-Institut 234 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der deutschen Corona-Toten erhöht sich damit auf 116.315.

(L'essentiel)