Spahn fordert Corona-​​Tests für Grenzpendler

Jens Spahn (CDU) fordert abgestimmte Corona-Tests für Grenzpendler in der EU. Wie der Gesundheitsminister im SWR2-Tagesgespräch erklärte, stehe man vor einem «Dilemma». Mit einerseits vielen Grenzpendlern, die im Gesundheitswesen arbeiten, und andererseits der Beobachtung, dass das Infektionsgeschehen oft auf beiden Seiten hoch sei.

Deshalb, so Spahn, brauche es kohärente und vergleichbare Corona-Maßnahmen auf beiden Seiten der Grenze. Man müsse die Maßnahmen in den Grenzregionen abstimmen. «Es bringt nichts, wenn wir in Deutschland massiv runterfahren mit Einschränkungen, um das Geschehen unter Kontrolle zu bringen, aber eben über die Grenze das nicht vergleichbar passiert», sagt er am Donnerstag.

Konkret nannte Spahn die vielen Pendler an den tschechischen und polnischen Grenzen. Doch es betreffe viele Grenzregionen. Hier brauche es verbindliche Corona-Tests. Diese Tests müssten demnach nicht unbedingt direkt an der Grenze stattfinden, doch müsste sichergestellt sein, dass die Tests bei den Grenzpendlern mehrfach stattfinden.

(L'essentiel)