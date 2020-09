So will Merkel auf die Neuinfektionen reagieren

Am Dienstag steht in Deutschland das nächste Treffen der Länderchefs mit Angela Merkel an. Die Bundeskanzlerin berät mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über neue Corona-Regelungen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Coronavirus-Infektionen bundesweit seit Monaten am Steigen sind. Zuletzt übertraf die Zahl der Neuinfektionen mehrmals die 2000er-Marke – zuvor war das letztmals am 23. April der Fall.

Vor dem Treffen sind diverse angedachte Maßnahmen bereits durchgesickert. «NTV» zitiert Angela Merkel, man müsse in den besonders stark vom Coronavirus betroffenen Regionen «brachial» durchgreifen. Gemäß «Bild» liegen in einer siebenseitigen Beschlussvorlage diverse konkrete Vorschläge auf dem Tisch.

Geldstrafen, Lüften, Alkoholverbot

So soll es beispielsweise ein Moratorium für weitere Öffnungsschritte geben. Bestehende Maßnahmen sollen zudem strenger umgesetzt werden, etwa mit 50-Euro-Strafen für das Angeben falscher Personalien in Restaurants. Ebenfalls auf dem Tisch liegen soll die finanzielle Förderung für das Lüften. Mit 500 Millionen Euro soll die Umrüstung von raumlufttechnischen Anlagen 2020 und 2021 unterstützt werden.

Regional soll mit örtlichen Beschränkungen auf schnelle Infektionsanstiege reagiert werden können. Dazu gehören beispielsweise eine verschärfte Maskenpflicht, ein Ausschankverbot und Obergrenzen bei privaten Feiern.

(L'essentiel/Lucas Orellano)