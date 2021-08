Ungeimpfte müssen Corona-​​Tests bald selber bezahlen

Die bisher kostenlosen Corona-Schnelltests werden ab dem 11. Oktober für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland abgeschafft. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder am Dienstag entschieden. Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, muss ab dem 23. August für Veranstaltungen in Innenräumen einen negativen Coronatest vorlegen. Ausgenommen von der Regelung sind Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und Schüler.

Begründet wird das Ende der kostenlosen Tests mit dem inzwischen für alle Erwachsenen geltenden Impfangebot. Für Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, soll es aber weiterhin kostenlose Antigen-Schnelltests geben. Dies gilt insbesondere für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

«Wir wollen keine Impfpflicht»

Wer weder geimpft noch kürzlich von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, soll zu Krankenhäusern, Pflegeheimen, Veranstaltungen, Gottesdiensten, Fitnessstudios, Hotels sowie zur Innengastronomie und körpernahen Dienstleistungen nur bei Vorlage eines negativen Corona-Tests Zugang bekommen. Ein Antigen-Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Bei Beherbergung etwa in Hotels und Pensionen muss nach der Anreise zweimal pro Woche während des Aufenthalts ein Test gemacht werden.

«Wir wollen keine Impfpflicht, aber jeder, der sich nicht impfen lässt, trägt dafür die Verantwortung», stellte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) klar. Der Steuerzahler könne nicht auf Dauer die Entscheidung vieler Menschen tragen, die sich nicht impfen ließ, sagte er an der anschließenden Pressekonferenz. «Ungeimpfte müssen sich auf mehr Tests einstellen».

Sport-Großveranstaltungen ab 50’000 Menschen erlaubt

Bei Sportveranstaltungen will sich Deutschland neu etwas mehr zutrauen, sagte Berlins Bürgermeister Michael Müller. «Komplett über den Berg» sei man jedoch noch nicht, allerdings sollen Sport-Großveranstaltungen bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent in Stadien zugelassen werden.

Müller rief die Bevölkerung zugleich eindringlich zu Impfungen gegen Corona auf. Der Impffortschritt in Deutschland sei «gut», aber mit einer Impfquote von derzeit rund 60 Prozent noch nicht ausreichend. «Die Gruppe der Ungeimpften ist zu groß. Da gibt es nichts drumherum zu reden», sagte Berlins Regierungschef. Eine viel höhere Impfquote sei notwendig, um die inzwischen wieder zurückgewonnen «Freiheiten» in der Coronakrise auch abzusichern.

(L'essentiel/Karin Leuthold)