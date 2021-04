Merkel lässt sich am Freitag mit Astrazeneca impfen

Angela Merkel erhält Ende Woche ihre erste Impfung gegen Corona, wie die «Welt» berichtet. Laut der Zeitung soll sie am Freitag die erste von zwei Dosen Astrazeneca erhalten.

Die Kanzlerin ist ist 66 Jahre alt und fällt damit offiziell in die Gruppe Personen, die für die Impfung in Frage kommen. Vor einigen Tagen hatte Regierungssprecher Steffen Seibert angekündigt, dass Merkel in Kürze die Impfung vornehmen lassen wolle.

Update folgt…

(L'essentiel/trx)