Grüne wollen Gespräche mit SPD und FDP

Die Grünen in Deutschland wollen in Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und FDP einsteigen. «Das schlagen wir der FDP vor», sagte die Co-Parteivorsitzende Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin. Deutschland könne sich keine lange Hängepartie leisten, und die möglichen Übereinstimmungen seien bei FDP und SPD größer als bei der Union aus CDU und CSU.

Co-Parteichef Robert Habeck fügte hinzu, dies sei keine Absage an mögliche spätere Verhandlungen mit CDU und CSU. Eine Antwort der FDP auf die Einladung der Grünen zu den Dreier-Sondierungsgesprächen stand noch aus.

Nach der deutschen Parlamentswahl am 26. September hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelotet. Die SPD hatte die Wahl mit 25,7 Prozent der Stimmen gewonnen, die Union aus CDU und CSU brach auf 24,1 Prozent ein. Die Grünen erzielten 14,8 Prozent und sind jetzt drittgrößte Fraktion im Bundestag, die FDP kam auf 11,5 Prozent.

(L'essentiel/dpa)