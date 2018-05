Stadt Essen heißt während Ramadan Fasten

Das Portal Noktara.de hat seinem Namen als Sartireseite alle Ehre gemacht. «Der Oberbürgermeister der in Nordrhein-Westfalen gelegenen Großstadt Essen hat soeben in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass man aus Rücksicht auf Muslime die Stadt Essen vorübergehend in ‹Fasten› umbenennen wird», schreibt das Portal.

Das sei beschlossen worden, nachdem Vertreter der örtlichen Moscheegemeinden eine Petition mit 5000 Unterschriften eingereicht hätten. Ortsschilder würden für diese Zeit ausgetauscht, finanziert von Essener Muslimen, sodass die Steuerzahler nicht belastet würden. Ob man die Aktion im nächsten Jahr wiederhole, wolle man von der Resonanz abhängig machen.

So weit, so lustig. Nur dass das ungarische Staatsfernsehen MTVA den Beitrag nicht als Satire erkannte und prompt darüber berichtete – nach einem Beitrag über Randale in Dresdner Asylzentren.

«Muslimischer Postillon»

Bislang hat sich der Sender nicht dazu geäußert, der Beitrag ist online noch immer abrufbar. Dabei macht Noktara bei näherer Betrachtung der Website sehr deutlich, dass es sich bei der Seite um «Ethno-Satire» handelt: «So nennt man das, wenn Migranten ihre Sicht der Dinge satirisch verarbeiten und wir wollen damit orientalische Würze in die Satirelandschaft bringen.» Mittlerweile hat sich Noktara den Ruf eines «muslimischen Postillons» erworben.

Die regierungstreuen Medien in Ungarn hämmern den Bürgern seit Jahren ein, wie gefährlich Muslime seien und wie schwach die EU. Das nimmt mitunter groteske Züge an. So unterstellt der ungarische Präsident Viktor Orban dem ungarnstämmigen Amerikaner George Soros, der die ungarische Zivilgesellschaft stärken will, dass dieser eigentlich die muslimische Maßeneinwanderung zum Ziel habe. Die Soros-Stiftung musste kürzlich ihr Büro in Budapest schließen.

(L'essentiel/gux)