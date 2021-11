Baden-​​Württemberg schickt Ungeimpfte in Lockdown

Ungeimpfte Personen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg werden ab Mittwoch in den Lockdown geschickt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Dienstag an, dass das Bundesland aufgrund der sich zuspitzenden Lage auf den Intensivstationen die sogenannte Alarmstufe erreichen wird.

Das würde laut Corona-Verordnung bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Gastronomiebetrieben, Museen, Ausstellungen und den meisten anderen öffentlichen Events erhalten. Auch Kontaktbeschränkungen werden wieder eingeführt. Pro Haushalt darf man sich nur noch mit einer Person treffen. Diese Regel gilt nicht für Geimpfte oder Genesene.

Im Einzelhandel gilt mit dem Erreichen der Alarmstufe die 3G-Regel. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. In Fitnesscentern und anderen sportlichen Einrichtungen gilt in geschlossenen Räumen die 2G-Regel. Auch die Maskenpflicht wird in der Alarmstufe verschärft: Schülerinnen und Schüler müssen dann auch im Unterricht wieder eine Maske tragen.

Gesundheitsminister ruft zur Impfung auf

«Die Lage in den Krankenhäusern ist kritisch, Operationen müssen bereits verschoben werden», erklärte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). «Wir alle wissen, wie die Lösung und der Weg aus der Pandemie aussieht. Die Impfungen sind der Schlüssel im Kampf gegen das Virus», betonte Lucha und appellierte an die Bevölkerung: «Lassen Sie sich impfen, wenden Sie sich dazu an Ihren Hausarzt oder nehmen Sie lokale Impfangebote wahr.»

Auch alle Geimpften sollten allerdings die Masken- und Hygieneregeln «weiterhin und ganz besonders in der jetzigen Situation» konsequent einhalten, betonte der Minister zugleich. Wer typische Corona-Symptome habe, solle einen Test machen und bis zum Ergebnis Kontakte zu anderen Menschen reduzieren.

Wegen des starken Anstiegs der Corona-Zahlen hatte am Montag bereits Österreich landesweit die 2G-Regel eingeführt.

(L'essentiel/AFP/job)