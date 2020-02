Mehrere Schwerverletzte, darunter Kinder

Das Wichtigste in Kürze:

• In Hessen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren.

• Es wurden mindestens 30 Personen verletzt, darunter viele Kinder.

• Der 29-jährige Fahrer wurde festgenommen.

• Die Polizei geht von einer absichtlichen Tat aus, Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gäbe es jedoch nicht.

Newsticker:

Montag, 24. Februar 2020

18.40 Uhr – Bürgermeister

«Wir sind alle betroffen, alle tief geschockt», wird Volkmarsens Bürgermeister Hartmut Linnekugel in deutschen Medien zitiert. Im Rathaus wurde ein Notlagezentrum mit Seelsorge und Polizeikräften eingerichtet, das bis Dienstag geöffnet bleibt.

18.30 Uhr – Versuchte Tötung

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das teilte der Sprecher der Behörde mit. Zum Motiv könne man noch nichts sagen: «Wir ermitteln in alle Richtungen.»

18.20 Uhr – Stark alkoholisiert

Wie der Spiegel unter Berufung auf Ermittlerkreise schreibt, sei der Fahrer stark alkoholisiert gewesen. Nach den bisherigen Erkenntnissen des hessischen Innenministeriums fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit. Der 29-jährige Staatsbürger war bislang nicht als politischer Extremist oder Islamist aufgefallen.

18.05 Uhr – Vorsätzlichkeit

Ein Anschlag kann nach Angaben des hessischen Innenministeriums nicht ausgeschlossen werden. Ein Sprecher der Behörde begründete das am Montag mit der Situation vor Ort. Zuvor hatte ein Polizeisprecher in Volkmarsen gesagt: «Wir gehen nicht von einem Anschlag aus. Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus.»

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus. Es gibt mehrere Schwerverletzte, darunter auch Kinder. #Volkmarsen

18.01 Uhr – 30 Verletzte

Bei dem Zwischenfall hat es 30 Verletzte gegeben. Sieben davon seien schwer verletzt. Das sagte Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Laut einem Polizeisprecher sind unter den Verletzten auch Kinder.

17.44 Uhr – Schwerverletzte

Die Polizei Nordhessen bestätigt auf Twitter, dass es mehrere, zum Teil schwerverletzte Personen gibt. Darunter sind auch Kinder. Eine genaue Anzahl der Verletzten könne derzeit noch nicht genannt werden.















17.30 Uhr – Nicht venehmungsfähig

Der festgenommene, 29-jährige Autofahrer sei zurzeit nicht venehmungsfähig, heißt es laut Polizei. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat lägen derzeit jedoch nicht vor. Die Polizeipräsenz in ganz Hessen sei verstärkt worden.

17.01 Uhr – Absicht

Ein Polizeisprecher sagt zur Bild: «Wir gehen von einem Anschlag aus». Demnach sei der Fahrer absichtlich in den Umzug gefahren. Weiteren Informationen der Zeitung zufolge wurden mehr als 30 Personen verletzt, rund ein Drittel davon schwer. Ob auch Tote darunter sind, konnte die Polizei noch nicht sagen.

16.45 Uhr – Fahrer

Laut Informationen der Bild-Zeitung soll es sich bei dem Fahrer um einen deutschen Staatsbürger aus der Region in Alter zwischen 20 und 30 Jahren handeln. Ein Zeuge berichtete der Zeitung, erboste Menschen seien mit erhobenen Fäusten auf den Fahrer zugelaufen, die Polizei habe ihn schützen müssen.

Weitere Zeugen berichteten laut Frankfurter Rundschau, es habe gewirkt, als habe es der Fahrer gezielt auf Kinder abgesehen gehabt. Er soll zuvor noch eine Absperrung umfahren haben.

16.35 Uhr – Umzüge abgebrochen

«Alle in Hessen stattfindenden Fastnachtsumzüge werden vorsichtshalber abgebrochen», teilt die Polizei Westhessen auf Twitter mit.









16.20 Uhr – Fahrer festgenommen

In Hessen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Bei dem Unglück in Volkmarsen im Kreis Waldeck-Frankenberg sollen mehrere Menschen verletzt worden sein, wie die Polizei Kassel mitteilte. Der Fahrer des Wagens wurde demnach festgenommen.

Die Ermittler konnten zunächst keine Angaben dazu machen, ob er absichtlich in die Menschenmenge fuhr oder ob es sich um einen Unfall handelte. «Es ist noch zu früh», sagte eine Polizeisprecherin.















