1000 Polizisten im Groß-​​Einsatz

Wie die Bild-Zeitung berichtet, stehen am Mittwochmorgen 1000 deutsche Polizisten gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution im Einsatz. Der Schwerpunkt der Aktion finde in Nordrhein-Westfalen statt. In Siegen, Dortmund und Düsseldorf werden Gebäude und Bordelle durchsucht, schreibt die Zeitung weiter.

Die Groß-Razzia ist der größte Einsatz in der Geschichte der Bundespolizei, schreibt die Bundespolizei auf Twitter.

+++Aktuell+++Größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der #Bundespolizei!Seit den frühen Morgenstunden bundesweiter Schlag gegen Netzwerk der Organisierten Kriminalität.Weitere Infos folgen...#BPolRazziapic.twitter.com/Ki6opa0lwu– Bundespolizei Nord (@bpol_nord) 18. April 2018

Auch die Spezialeinheit GSG 9 ist an der Aktion beteiligt. Der Einsatz richte sich gegen Schleusung, Zwangsprostitution und Ausbeutung, heißt es auf dem Twitter-Account der Bundespolizei.

Der Einsatz richtet sich gegen Schleusung, Zwangsprostitution und Ausbeutung. Auch die #GSG9 ist beteiligt.#BPolRazziapic.twitter.com/FvWWOSxBoe– Bundespolizei Nord (@bpol_nord) 18. April 2018

(L'essentiel/nag)