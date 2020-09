«Wir können Migranten immer noch erschießen»

"Wir können die [Migranten] nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen, oder wie du willst." Diese Worte fallen, als sich #AfD-Funktionär Christian Lüth unbeobachtet fühlt – aber eine verdeckte Kamera läuft mit. https://t.co/ulP8oMaJPr — ZEIT ONLINE (@zeitonline) September 28, 2020

Ein Journalistenteam des Senders ProSieben hat ein vertrauliches Gespräch zwischen der deutschen Youtuberin Lisa Licentia und dem früheren Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Christian Lüth, aufgenommen. Im Laufe des entspannten Treffens sagte Lüth, dass er sich eigentlich freue, wenn es Deutschland schlecht gehe – denn das würde der AfD (Alternative für Deutschland) politisch in die Hände spielen.

Nicht nur das: Es sei auch im Interesse der rechtsextremen Partei, dass noch mehr Migranten kommen. «Weil, dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen, oder wie du willst. Mir egal!», sagt Lüth.

Youtuberin will aus der rechten Szene aussteigen

Die Aufnahmen sind Teil des Dokumentarfilms «Rechts. Deutsch. Radikal», der am Montagabend auf dem deutschen TV-Sender ausgestrahlt wird. Das Treffen am 23. Februar in einer Berliner Bar zwischen Lüth und Licentia kam zustande, weil die Influencerin wegen ihrer rechten Ansichten dem Politiker aufgefallen war. Was Lüth aber nicht wusste: Licentia hatte sich zu jenem Zeitpunkt entschieden, aus der rechten Szene auszusteigen. Sie stand deswegen mit dem ProSieben-Team um Reporter Thilo Mischke in Kontakt und willigte ein, dass das Meeting mit versteckter Kamera gefilmt wird.

Im Laufe des Abends plaudert Lüth tüchtig aus dem Nähkästchen. So gab er zu, dass er seine Ansichten mit dem Ehrenparteivorsitzenden Alexander Gauland «lange besprochen» habe. Zur Situation Deutschlands meint Lüth: «Wenn jetzt alles gut laufen würde (…), dann wäre die AfD bei drei Prozent. Wollen wir nicht. Deshalb müssen wir uns eine Taktik überlegen zwischen: Wie schlimm kann es Deutschland gehen? Und: Wie viel können wir provozieren? Ist so. (…) Ist schwierig, sehr schwierig.»

Im ProSieben-Film wird Christian Lüth nicht namentlich erwähnt. Es ist Zeit Online, die sich auf die Suche nach dem geheimen «hohen AfD-Funktionär» macht. Mithilfe eines Datenleaks und mehrerer Gespräche mit Informanten sei man schließlich auf den Namen Christian Lüth gekommen. Wegen des besonderen öffentlichen Interesses habe sich die Redaktion von Zeit Online entschieden, seinen Namen öffentlich zu machen.

Der Dokufilm «Pro Sieben spezial: Deutsch, rechts, radikal» ist am Montag, 28. September, um 20.15 Uhr zu sehen.

(L'essentiel/Karin Leuthold)