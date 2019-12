Grab von SS-​​Führer Reinhard Heydrich wurde geöffnet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das anonyme Grab des ehemaligen SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, das sich auf einem Berliner Friedhof befindet, wurde von Unbekannten geöffnet. Gestohlen wurde jedoch nichts. Das teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Heydrich, der für die «Endlösung der Judenfrage» beauftragt war, starb 1942 an den Folgen seiner Verletzungen, die er eine Woche früher bei einem Attentat in Prag erlitten hatte. Heydrich wurde auf dem Berliner Invalidenfriedhof beigesetzt. Nach dem II. Weltkrieg wurde das Grab – wie das anderer Nazi-Größen – anonymisiert.

«Das Grab wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geöffnet», wie die Berliner Polizei bekannt gab. Nach Angaben der Berliner Medien wurde jedoch nichts gestohlen – auch wenn jemand mit Insider-Kenntnissen den Unbekannten das Grab gezeigt haben muss.

(jg/L'essentiel)