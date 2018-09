Streit über Maaßen treibt Keil in deutsche Regierung

Die SPD stellte sich am Donnerstag gemeinsam mit der Opposition gegen die Entscheidung von Innenminister Horst Seehofer (CSU), an dem Chef des Inlandsgeheimdienstes festzuhalten. Maaßen hatte in einem Interview gesagt, es lägen keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video mit Angriffen auf Ausländer in der ostdeutschen Stadt Chemnitz authentisch sei. Später relativierte er dies. Am Mittwoch war er im deutschen Parlament zu den umstrittenen Interviewäußerungen befragt worden. Seehofer hatte ihm danach den Rücken gestärkt.

Die SPD-Innenexpertin Eva Högl forderte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in der Bundestagsdebatte über den Haushalt des Innenministeriums auf, für Maaßens Entlassung zu sorgen. Merkel müsse für Klarheit sorgen. «Denn nirgendwo ist Vertrauen wichtiger als beim Verfassungsschutz.» In der SPD wächst der Druck auf Parteichefin Andrea Nahles, die Ablösung zu fordern - sie selbst hatte nach Maaßens umstrittenen Aussagen zu den Ereignissen in Chemnitz klare Belege für seine Aussagen eingefordert. «Sollte er dazu nicht in der Lage sein, dann ist er in seinem Amt nicht länger tragbar», sagte Nahles am Montag nach einer Sitzung des Präsidiums.

Victor Perli von der oppositionellen Partei Die Linke verlangte die Entlassung Maaßens und den Rücktritt Seehofers. «Als Integrationsminister ist es ihr verdammter Job, rechter Hetze entgegenzutreten, Ängste und Sorgen sachlich zu entkräften, anstatt den Ausländerhassern gemeinsam mit ihrem Geheimdienstchef nach dem Munde zu reden», sagte er. Der Obmann der FDP im Haushaltsausschuss, Stefan Ruppert, sagte über Maaßen: «Er hat ein politisches Programm und er unterlässt es, Vertrauen in diese wichtige Behörde aufrecht zu erhalten oder wiederherzustellen.»

