Deutsche Eurofighter nach Crash abgestürzt

Am Himmel über Mecklenburg-Vorpommern ist es am Montag zu einer Kollision zweier deutscher Eurofighter-Kampfjets gekommen. Die Kampfflugzeuge stürzten ab, die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Einer der Piloten wurde inzwischen lebend in einer Baumkrone gefunden.

Ein Bundeswehr-Sprecher bestätigte den Vorfall gegen der Bild-Zeitung, sagte aber: «Wir dürfen aber keine weiteren Auskünfte geben.» Wie die Tagesschau berichtete waren die beiden Maschinen bei einer Luftkampfübung im Einsatz.

Ein Video aus der nähe der Absturzstellen zeigt die Rauchsäulen nach dem Crash

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

Trümmer auf Wohngebiet

Wie die Schweriner Zeitung berichtet, sollen mehrere Trümmerteile auf ein Wohngebiet gestürzt sein. Genauere Informationen zu etwaigen Schäden liegen noch nicht vor.

Auch in den nahe gelegenen Fleesensee und einen Wald fielen brennende Trümmerteile. Die Flugzeugwracks lösten am Boden Waldbrände aus. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Großeinsatz.

