Deutschland bekommt eine Imam-​​Akademie

Der Islam-Verband Ditib will nach viel Kritik künftig einen Teil seiner Imame in Deutschland ausbilden. Am Donnerstag stellte die Spitze des Bundesverbands das neue Konzept in der Ditib-Akademie im Eifel-Ort Dahlem vor. Zunächst 70 Bachelor-Absolventen sollen hier in gut zwei Jahren zu Religionsbeauftragten ausgebildet werden. Sie haben zuvor ihr Abitur in Deutschland gemacht und dann in der Türkei Islamische Theologie studiert.

Bisher kommen die mehr als 1000 Ditib-Imame in Deutschland aus der Türkei und werden von der Religionsbehörde Diyanet in Ankara bezahlt. Deutsche Politiker hatten daher seit längerem eine strukturelle, finanzielle und politische Loslösung von der Türkei gefordert.

(L'essentiel/dpa)